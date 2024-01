woensdag 24 januari 2024 om 18:18

Plannen voor Ierse Tourstart gaan voorlopig de ijskast in

Ierland had de hoop om in 2026 of 2027 de start van de Tour de France te organiseren, maar dit gaat niet door. Door financiële beperkingen blijkt het niet mogelijk om een bid in te dienen bij Tourorganisator ASO. Er is echter nog wel de wens om de Tour op een later moment naar Ierland te halen.

Catherine Martin, de Ierse minister van onder meer sport, en Gordon Lyons, de minister van economische zaken van Noord-Ierland, hadden eerder hun interesse kenbaar gemaakt bij de organisator van de Tour de France, Amaury Sports Organization (ASO). “Het organiseren van de grootste wielerwedstrijd ter wereld zou een geweldige kans zijn voor Ierland”, klonk het in koor.

Het streven was om de renners te laten koersen in Ierland én Noord-Ierland. Voor de laatste Ierse passage in de Tour de France moeten we terug naar 1998: toen ging de ronde van start in Dublin. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. In een rapport, dat in handen is van de BBC, geeft het ministerie van Economische zaken aan dat er op dit moment geen ruimte is om een bid in te dienen bij de Tourorganisatie.

Van uitstel komt geen afstel?

“Dit vanwege een gebrek aan financiële duidelijkheid voor de komende jaren op het departement. Helaas heeft het ministerie van Economische Zaken, als gevolg van bezuinigingen en onduidelijkheid over de begrotingspositie, het besluit moeten nemen dat het niet verder kan met het ontwikkelen van een haalbaarheidsstudie met betrekking tot een Ierse Tourstart in 2026 of 2027.”

Dit wil echter niet zeggen, dat Ierland helemaal niet meer denkt aan een Grand Départ. “Het ministerie sluit deelname aan een toekomstige haalbaarheidsbeoordeling voor het mede organiseren van dit evenement niet uit, mocht de gelegenheid zich voordoen.”