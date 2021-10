Piotr Havik mist seizoensafsluiting BEAT in Ronde van Drenthe

Piotr Havik komt dit seizoen niet meer in actie voor BEAT Cycling. De 27-jarige renner heeft last van de naweeën van het coronavirus en moet daardoor de Ronde van Drenthe (zondag) aan zich voorbij laten gaan.

Havik ontbrak afgelopen weekend in het dubbelweekend tijdens de Ster van Zwolle en de Omloop van de Braakman. “Ik heb het coronavirus gehad en voel me nog steeds niet fit, ondanks de vaccinatie”, vertelt hij aan WielerFlits. “Afgelopen weekend zijn de trainingen ook niet goed aangeslagen helaas, dus Drenthe gaat niet haalbaar zijn voor mij.”

De Ronde van Drenthe, die vanwege coronamaatregelen eerder dit jaar is verplaatst naar het naseizoen, is voor BEAT Cycling de laatste wegkoers van het seizoen. In 2019 wist Havik in de Drentse eendagskoers nog negentiende te worden.

Het is nog onduidelijk of de Zuid-Hollander ook in 2022 onderdeel uitmaakt van de continentale BEAT-ploeg. De afgelopen weken heeft Havik meerdere gesprekken gevoerd met de ploeg. Volgende week verwacht het team duidelijkheid te kunnen geven over de selectie. Wij konden al bekendmaken dat Jochem Kerckhaert de ploeg komt versterken.