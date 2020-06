Pinotti: “Strijd tussen Ineos en Jumbo-Visma wordt fascinerend” donderdag 25 juni 2020 om 11:15

Oud-profwielrenner Marco Pinotti verwacht weinig verrassingen in de aankomende Tour de France. De Italiaan, die momenteel performance manager is bij CCC, voorziet een boeiende strijd tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. “Maar het is een Tour voor klimmers, en als Egan Bernal het op zijn heupen krijgt, wordt het lastig om hem tegen te houden”, aldus Pinotti tegen Cyclingnews.

“Ik verwacht een strijd om de gele trui tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. We kennen allemaal de kracht van Team Ineos met Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome, maar Jumbo-Visma komt er snel aan. Vorig jaar begon Primoz Roglic sterk, reed hij veel wedstrijden en won hij veel wedstrijden, maar dit jaar zal hij nog meer gefocust zijn. En dat terwijl Tom Dumoulin terug kan keren op zijn beste niveau. Het wordt fascinerend om te zien”, voorspelt Pinotti.

‘Intense Tour op extreem hoog niveau’

De Italiaan verwacht een indrukwekkend deelnemersveld aan de start van de Tour. “De favorieten hebben veel tijd om zich voor te bereiden. Ik denk niet dat het gebrek aan voorbereidingskoersen betekent dat we een onvoorspelbare race gaan krijgen. Het zal wel intens en op een extreem hoog niveau zijn”, legt hij uit. “Tegenwoordig kan je je perfect voorbereiden op een grote ronde zonder te koersen.”

“Nu er zo lang niet gekoerst is, is iedereen fris, gemotiveerd en fit”, denkt de manager van CCC, die zelf met Ilnur Zakarin als kopman naar de Tour gaat. “Iedereen staat te springen. Niemand zal vermoeid zijn of geblesseerd zijn, en de spieren zijn fris. Sommigen zullen zich opblazen, maar dat zal al in de eerste week zijn als ze moeten wennen. Als iemand goed kan zijn in de eerste week, kunnen zij ook herstellen en bijna hetzelfde niveau halen in de laatste week.”