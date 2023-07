‘Pinotmania’ in de Vogezen tijdens laatste bergrit voor Thibaut Pinot: “Genieten van de sfeer”

De laatste bergetappe van de Tour de France 2023 is ook de laatste bergrit ooit voor Thibaut Pinot in een grote ronde. En laat uitgerekend die etappe in ‘zijn’ Vogezen verreden te worden. L’Équipe spreekt van ‘Pinotmania’ op de Petit Ballon, de voorlaatste klim van de dag. “Ik verwacht een rit met spektakel”, aldus Pinot in de Franse krant.

“Het zal moeilijk zijn om deze etappe beter de kennen dan ik, maar het zijn nog steeds de benen die het moeten doen”, vertelde de klimmer van Groupama-FDJ in aanloop naar de voorlaatste rit van de Tour. Pinot erkent dat hij na het rijden van de Giro en de Tour moe is. “Maar dat zal voor iedereen hetzelfde zijn. Als ik zaterdag iedereen kan bedanken met winst, dan overtreft dat mijn stoutste dromen.”

De populariteit van de 33-jarige Pinot onder de Fransen lijkt steeds verder toe te nemen. “Ik ben verre van de beste, toch ben ik een van de meest aangemoedigde renners. Ik haal het niet bij Julian Alaphilippe en ik denk niet dat ik mijn stempel heb gedrukt op het voorbije decennium in het wielrennen. Maar elke col die ik beklim wordt het steeds gekker en gekker.”

In de bergrit naar Le Markstein verwacht Pinot spanning en sensatie. “Dit wordt een spektakel”, kijkt hij vooruit. “Ik hoop dat ik vooraan kan koersen, zodat ik kan genieten van de sfeer. Het belooft in ieder geval een wilde rit te worden.”

