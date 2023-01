Pinot sluit weddenschap met ploeggenoten: “Ga half jaar door bij behalen Franse titel”

Eerder deze week kondigde Thibaut Pinot van Groupama-FDJ nog aan dat hij na 2023 met wielerpensioen zou gaan, maar nu heeft hij toch de deur op een kier gezet voor een verlenging van zijn wielercarrière. In de Franse sportpodcast Les Grandes Gueules du Sport bekende hij namelijk dat hij een opmerkelijk weddenschap heeft gesloten met zijn teamgenoten.

De Fransman heeft afgesproken dat hij na 2023 nog zes maanden door zal gaan als profwielrenner wanneer hij dit jaar de Franse titel op de weg verovert in Cassel. “Het is altijd al een droom van me geweest om het blauw-wit-rood om mijn schouders te mogen dragen”, zei de drievoudig ritwinnaar in de Tour.

Het Frans kampioenschap wordt dit jaar gehouden op 25 juni in de buurt van Duinkerke. De renners zullen dan maar liefst 238 kilometer afleggen op een circuit met twee lastige beklimmingen, een parcours waar Pinot, winnaar van De Ronde van Lombardije in 2018, op papier goed uit de voeten zou moeten kunnen.

🇫🇷 C'est une exclu : après l'annonce de sa future retraite, Thibaut Pinot confie à @JCDrouet qu'il pourrait continuer si et seulement s'il devient champion de France en juin prochain. 🎙 "Le maillot bleu-blanc-rouge sur les épaules, ça a toujours été un rêve pour moi". pic.twitter.com/q2QZb2sQ09 — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) January 14, 2023