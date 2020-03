Pinot blij met optreden in Parijs-Nice: “Ik was slecht in de Tour du Var” zondag 15 maart 2020 om 13:01

Thibaut Pinot eindigde zaterdag als vijfde in Parijs-Nice en daar is de Franse klimmer maar wat blij mee. “Als je me een week geleden had verteld dat ik als vijfde zou eindigen, dan had ik daarvoor getekend. Ik voelde me namelijk slecht in de Tour du Var”, zo vertelt Pinot in gesprek met L’Equipe.

Pinot finishte eind februari als zesde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, maar was allerminst tevreden over zijn conditie. De klassementskopman van Groupama-FDJ klonk echter weer opgewekt na de afsluitende koninginnenrit van Parijs-Nice, aangezien de Franse klimmer als derde eindigde op de top van Valdeblore La Colmiane.

“Het tempo lag hoog op de slotklim, maar er stond aanvankelijk toch flink wat wind. Het was niet echt mogelijk om aan te vallen en bovendien was Nairo Quintana veruit de beste. Het was gewoon een kwestie van zo goed mogelijk finishen. Ik ben toch wel blij met mijn derde plaats in de daguitslag, het is een geruststellend resultaat”, aldus Pinot.

Pinot zal net als zijn collega’s in het peloton een relatieve rustperiode inlassen, aangezien er voorlopig geen koersen op het programma staan in verband met het coronavirus. “Ik moet nu ook wel rusten na een intensieve periode. We hopen allemaal dat de situatie zo snel mogelijk weer verbetert.”