Pim Ronhaar zat op de limiet: “Het had niet veel langer moeten duren”

Pim Ronhaar kan met vertrouwen toeleven naar het EK veldrijden, dat aankomend weekend op de Col du Vam wordt gehouden. De 20-jarige renner van Baloise Trek Lions was vanmiddag namelijk de beste in de beloftenversie van de Koppenbergcross, nadat hij in een boeiende strijd Cameron Mason versloeg.

“Het was echt zwaar”, zei Ronhaar na afloop van de wedstrijd. “Ik wilde vanaf de start eigenlijk de koers in handen nemen en ik had al snel een paar meter. Ik dacht: als ik dat volhoud, dan wordt het echt een mooie cross. Maar na twee ronden kwam Cameron Mason aansluiten. Ik had al wel verwacht dat hij vandaag goed zou rijden. Ik heb toen wat afgewacht en in zijn wiel gezeten. Ik loste hem een paar keer, maar dan kwam hij toch weer terug.”

Uiteindelijk maakte de Nederlander na driekwart cross het verschil. “In de een-na-laatste ronde maakte ik een inhaalmanoeuvre in de afdaling. Toen pakte ik een gaatje van twaalf seconden bij het ingaan van de laatste ronde. Onderaan de klim kwam hij wat dichterbij, maar ik kon hem gelukkig nog afhouden. Het had niet veel langer moeten duren, want ik zat echt wel op mijn limiet”, aldus de regerende beloftenwereldkampioen.

Ronhaar mag nu met vertrouwen toeleven naar het EK in eigen land. “De Koppenbergcross is een van de grootste en zwaarste crossen die er zijn. Gisteren in Overijse was het echt heel slecht, dus ik startte vandaag met wat vraagtekens. Maar ik denk dat ik deze vraagtekens nu aan de kant mag schuiven en met vertrouwen naar het EK veldrijden mag gaan. Het scheelt wel dat ik gisteren geen volle cross heb gereden. Dit hakt er wel in, dus ik moet nu goed herstellen.”