Pim Ronhaar triomfeert in U23-editie van Krawatencross Lille

Pim Ronhaar heeft vandaag de beloftenversie van de Krawatencross van Lille gewonnen. De 20-jarige Nederlander bleek in lastige omstandigheden een klasse apart. Mees Hendrikx eindigde als tweede op bijna een minuut van Ronhaar. Thibau Nys mocht als derde man ook nog naar het podium.

Ronhaar kende een begenadigde dag in Lille en wist al snel weg te rijden van zijn concurrenten. De vorige week onttroonde wereldkampioen wist zijn voorsprong uit te breiden tot een minuut en had alle tijd om een zegegebaar te maken. De strijd om plek twee was wel spannend. Hendrikx en Nys vochten een verbeten duel uit, de Nederlander kwam als winnaar uit de strijd.

Joran Wyseure, die vorige week naar de wereldtitel soleerde bij de beloften, moest dit keer genoegen nemen met de vierde plaats. In de top-10 zien we verder nog de namen van Anton Ferdinande, Ward Huybs, Ryan Cortjens, Victor Van De Putte, Joachim Van Looveren en Théo Thomas.