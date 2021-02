Pim Ronhaar start niet in Lille door enkelpijn

Pim Ronhaar gaat zondag niet van start in de X2o Trofee-veldrit van Lille. De kersverse wereldkampioen veldrijden bij de beloften heeft na een incident van zaterdag in Middelkerke last van zijn enkel.

“Gisteren in Middelkerke stootte ik mijn enkel tegen mijn pedaal”, legt Ronhaar uit op sociale media. “Vandaag in de verkenning in Lille gebeurde dat opnieuw. Ik wil daarom geen risico nemen met oog op de aankomende wedstrijden.”

Ronhaar, uitkomend voor Pauwels Sauzen-Bingoal, veroverde vorige week in Oostende de regenboogtrui in de U23-categorie. Zaterdag in Middelkerke werd hij zestiende, op bijna vier minuten van zijn ploeggenoot en winnaar Laurens Sweeck.