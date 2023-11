Niels Bastiaens • donderdag 2 november 2023 om 13:00

Pim Ronhaar met twijfels naar het EK: “Ik weet niet wat er scheelt”

Interview Op de top van de Koppenberg vind je altijd lijken, maar een van de zwaarst toegetakelde renners die we te zien kregen, was Pim Ronhaar. Het 21-jarige talent van Baloise Trek Lions hing – compleet leeggereden – minutenlang voorovergebogen over zijn stuur, en toonde zich niet bepaald tevreden over zijn cross. “Ik heb geen idee wat er scheelt, maar ik kom niet vooruit”, jammerde Ronhaar, die de wedstrijd als elfde besloot.

De Koppenbergcross hield vast aan de teneur van de laatste crossen van Ronhaar. Loeihard starten, maar in de tweede wedstrijdhelft krijgt de talentvolle Nederlander toch vaak een dreun. “Ik bleef met mijn schoenen haken, en bij de vip-tent onderaan ging ik onderuit. Daarna liep het niet meer.”

In Maasmechelen was het hetzelfde verhaal. “Daar maakte ik wat stomme foutjes, waardoor ik de aansluiting verloor. En in de laatste drie rondes voelde ik dat ik veel te veel had gegeven in het begin. Voor de ploeg pakt het telkens goed uit, maar ik moet dit niet elk weekend blijven doen, want dan ga ik echt een knecht worden.”

Toch beginnen de twijfels bij Ronhaar erin te sluipen. Niet ideaal, met een Europees kampioenschap voor de boeg. “Normaal moet ik dit een uur kunnen volhouden, dat heb ik ook laten zien in Waterloo. Ik weet dus niet goed wat er scheelt. Je bent zo goed als je laatste cross, en die liep helemaal niet goed. Ik ga de knop moeten omzetten naar zondag, want vandaag was het echt slecht.”