maandag 1 januari 2024 om 16:39

Pim Ronhaar met ‘kippenvel’ op het podium naast Van Aert en Van der Poel: “Echt een stap gezet”

Pim Ronhaar is 2024 goed begonnen. In de GP Sven Nys eindigde hij als derde, achter Wout van Aert en winnaar Mathieu van der Poel. “Als ik realistisch ben, moet ik zeggen dat het niet beter kan”, zei hij tevreden in het flashinterview na afloop. Later gaf hij aan ‘kippenvel’ te hebben.

“Het was echt wel zwaar”, vertelde Ronhaar over de cross in Baal. “Ik kon niet super diepgaan, maar mijn basistempo lag wel heel hoog. Ik kon direct met Mathieu en Wout mee. Ik wilde meezitten, want het scheelt toch wel als je op sommige stukken in het wiel kan zitten en het hoge tempo vast kunt houden. Ik hield het redelijk lang vol. Wout zakte er even door bij Mathieu, maar later had hij nog een versnelling in de benen. Derde was het hoogst haalbare.”

Ronhaar vreesde wel even dat hij zichzelf op zou blazen door cracks Van der Poel en Van Aert te volgen. “Maar ik heb echt een stap gezet ten opzichte van vorig jaar. Ik kan nu boven mijn toeren rijden in de eerste paar rondes en terugvallen op een hoog tempo. Ik val niet meer stil. In het begin van het seizoen zat er af en toe nog een slechte wedstrijd tussen, maar ik ben heel tevreden met hoe het nu gaat.”