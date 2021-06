Pim Ronhaar is de nieuwste aanwinst van de Baloise Trek Lions. De 19-jarige renner uit Hellendoorn die zich begin dit jaar kroonde tot wereldkampioen veldrijden bij de beloften komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal. Ronhaar tekende een contract voor drie jaar, meldt de ploeg in een persbericht.

Ronhaar maakt komende zaterdag in Dwars door het Hageland direct zijn debuut voor zijn nieuwe formatie. Hij kijkt ernaar uit om zich bij de rennersgroep te voegen: “Het teamverband geeft me hier een heel goed gevoel. Het is een samenhorige kern waarin iedereen goed op elkaar lijkt ingespeeld. Dat is voor mij heel belangrijk. Sportief zijn de resultaten en omkadering meer dan uitstekend. Ik ga met een positief gevoel van start.”

‘Genieten van regenboogtrui’

“Het was niet makkelijk om afgelopen seizoen tussen de profs te rijden”, vervolgt Ronhaar. “Een uitschieter was voor mij de loodzware cross in Dendermonde, waarin ik als achtste finishte. Dat soort zware parcoursen, zoals ook de Koppenberg of Overijse, liggen me wel. Ook in het zand kan ik goed uit de voeten. De kers op de taart van vorig seizoen zette ik in het zand van Oostende met de wereldtitel bij de beloften.”

“Ik hoop allereerst dat ik komende winter beloftenwedstrijden in de regenboogtrui kan afwerken. Dat in combinatie met een aantal elitewedstrijden. Uiteraard zijn de kampioenschappen altijd een doel, maar ik wil eerst en vooral genieten van mijn regenboogtrui.” Financieel compromis

Sven Nys, sportief manager van Baloise Trek Lions, onderschrijft dat Ronhaar de afgelopen jaren indruk heeft gemaakt in de jeugdcategorieën. “We zijn dan ook enorm trots dat we hem mogen verwelkomen. Met Pim versterken we ons met het oog op de komende jaren. We zijn ervan overtuigd dat wij als team een meerwaarde kunnen bieden om het talent van Pim nog meer tot ontplooiing te brengen.” Ronhaar had nog een lopend contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal, zo meldt de formatie van Jurgen Mettepenningen. Uiteindelijk werd een financieel compromis bereikt tussen beide partijen en werd het contract stopgezet. Zodoende lag de weg voor Ronhaar open voor een transfer richting Baloise Trek Lions. Vanaf vandaag maakt Pim Ronhaar geen deel meer uit van onze ploeg. Na een financieel compromis tussen beide partijen werd zijn lopende contract stopgezet. We wensen Pim veel geluk toe in zijn toekomst! — Pauwels Sauzen – Bingoal (@PS_BG_CT) June 2, 2021