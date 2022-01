Pim Ronhaar klaar voor WK: “Het verbaast me dat ik vandaag zo goed was”

Interview

Pim Ronhaar kwam vandaag als vierde over de finish in de Flandriencross Hamme, na pech met zijn versnellingsapparaat. De derdejaars belofte verwacht dat hij sterk aan de start staat van het wereldkampioenschap in Fayetteville, waar hij zijn titel mag proberen te verdedigen.

Ronhaar was verrast dat hij zo goed voor de dag kwam in Hamme, vertelde hij na afloop van de wedstrijd. “Ik heb de afgelopen week echt super stevig getraind op de ploegtraining samen met Lars van der Haar en Thibau Nys. Het was echt super pittig. Het verbaast me dat ik vandaag zo super goed was. Het betekent dat ik zo’n zware week goed kan verteren. Ik ga morgen nog een stevige training afwerken en dan vliegen we dinsdag richting Amerika. Daarna is het een kleine week goed onderhouden en ik denk dat ik dan heel sterk aan de start sta.”

In oktober, tijdens de Wereldbeker, merkte de 20-jarige Nederlander hoe veranderlijk het parcours in Fayetteville is. “De dag voor de wedstrijd reden we met bijna 30 per uur gemiddeld rond, om het zo te zeggen. De dag erna ging er zo’n 10 per uur af. Het is wel echt een heel zware ronde en ook als het heel snel is, is het alsnog selectief genoeg denk ik. Ik was vijfde, dus dat was redelijk goed. Ik ging eigenlijk ook naar Amerika toe om aan dat parcours een heel goed gevoel over te houden, dus ik heb er heel veel zin in.”

Ronhaar verschijnt volgend weekend in ieder geval aan de start met de intentie om zichzelf op te volgen als wereldkampioen. “Ik denk niet dat ik voor iets anders daarheen moet gaan”, vertelt hij. “Ik denk dat als de anderen sterker zijn, dat ik daarmee wel kan leven. Maar ik denk niet dat ik als uittredend wereldkampioen daar voor een tweede plaats moet rijden.”

‘Zes, zeven kandidaat-winnaars’

De jonge renner ziet verschillende kandidaat-winnaars in de strijd om de regenboogtrui. “Mees Hendrikx is de laatste weken goed aan het rijden. Cameron Mason kan met een goede dag echt super hard rijden, Joran Wyseure wint vandaag, die is ook sterk. Dan heb je nog Emiel Verstrynge, en dan vergeet ik waarschijnlijk nog een bak namen – Thibau Nys… Ik denk dat er zes, zeven zijn die echt kunnen winnen. Mijn topfavoriet? Cameron Mason.”