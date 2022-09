Pim Ronhaar imponeert en kleurt cross in Beringen: “Dit geeft vertrouwen”

Video

Pim Ronhaar heeft zich in de Exact Cross in Beringen in de kijker gereden. De Nederlander van Baloise-Trek Lions reed een aantal rondes in de kop van de koers, maar moest uiteindelijk de top-3 laten rijden. “Het was echt een goed uur. Ik had niet verwacht dat ik in de tweede helft nog iets in de benen zou hebben.”

Voor de camera van WielerFlits blikte een tevreden Ronhaar terug op zijn wedstrijd. “Ik heb een goed gevoel, maar ik heb wel zere benen nu”, lachte de 21-jarige crosser. “Of ik van dit soort parcours houd? Ik denk dat niemand dat doet. Het is een echt MTB-parcours, niet zo aangenaam om met de crossfiets af te werken dus. Maar uiteindelijk ligt dit me wel, ik ben een van de lichtere renners.”

Ronhaar reed lang op kop met Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar. Op een aantal passages nam hij zelfs de leiding. Na het wegrijden van Vanthourenhout probeerde Ronhaar ploegmaat Van der Haar in een kansrijke positie te brengen. “Ik wou mijn eigen tempo rijden, maar wou ook proberen Vanthourenhout niet te ver te laten wegrijden. Op die manier kon Lars er misschien nog naartoe.”

Ronhaar: “Ik hoop dat ik me vast in de top-5 kan plaatsen”

Het was echter niet Van der Haar, maar Iserbyt die kon aansluiten bij Vanthourenhout. Iserbyt had goed ingedeeld, loste zijn ploegmaat en reed dominant naar de zege. Ronhaar moest Van der Haar laten gaan en kwam uiteindelijk terecht op plek vier. “Het was echt een goed uur. Ik had niet verwacht dat ik in de tweede helft van de koers nog iets in de benen zou hebben.”

“Deze prestatie geeft me zeker vertrouwen. Elke cross is natuurlijk iets anders, maar het ziet er goed uit. Ik hoop dat ik me vast in de top-5 kan plaatsen”, aldus Ronhaar, die op 17 september nog naar de overwinning reed in de Kleebergcross in Mechelen.