zaterdag 14 oktober 2023 om 08:54

Pim Ronhaar en Shirin van Anrooij aan het feest in Trek Cup

Pim Ronhaar en Shirin van Anrooij hebben vrijdagavond (Nederlandse tijd) de Trek Cup gewonnen. Dat is een Amerikaanse C2-cross, die telkens twee dagen voor de Wereldbeker Waterloo wordt gereden. David Haverdings en Manon Bakker stonden op het podium.

De vrouwen moesten vrijdag als eerste in actie komen. Daar kregen we, in helse weersomstandigheden, aanvankelijk een strijd te zien tussen Van Anrooij en Zoe Bäckstedt, die goed uit de startblokken schoot. Van Anrooij had echter nog over en reed een sterke tweede helft. Uiteindelijk kwam ze met een dikke halve minuut voorsprong over de streep. Bakker eindigde als derde op 50 seconden.

Bij de mannen was het nooit echt spannend. Ronhaar had een goede start en trok meteen door. De jonge Nederlander van Baloise Trek Lions liet niemand in zijn buurt komen en reed dominant naar de overwinning. De nog jongere Haverdings werd knap tweede, thuisrijder Eric Brunner werd derde. Zij keken wel al aan tegen een gigantische achterstand.