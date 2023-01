Pieterse zag Alvarado naderen in slotronde: “Het was rennen voor mijn leven”

Video

Puck Pieterse soleerde zondag naar de zege op het NK veldrijden voor elite-vrouwen. Het was haar eerste kampioenschap in die categorie. “Het is een goede keuze geweest om over te stappen”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Ik wist dat ik titelkandidaat zou zijn, ik heb het hele seizoen al podium gereden. Maar ik moest het natuurlijk nog wel even doen. Zeker toen we met zijn drieën reden en ik merkte dat Fem en Ceylin echt niet slecht waren vandaag, was het wel lastig om te bepalen waar ik mijn krachten in moest zetten tijdens de wedstrijd.”

Wanneer wist ze dat ze ging winnen? “In de laatste ronde merkte ik wel dat Ceylin nog heel dichtbij kwam. Ik had een halve minuut voorsprong, toen dacht ik: er moet wel iets heel geks gebeuren. Maar je moet natuurlijk nog wel volle bak gaan, want anders haal je een halve minuut zo in. Zeker op zo’n zware omloop. Toen ik zag dat Ceylin steeds dichterbij kwam, was het gewoon rennen voor mijn leven.”

Pieterse pakt nu het NK, maar ze is ook een van de favorieten voor het WK. “Als je naar het seizoen kijkt, ben ik wel een van de favorieten ja. Vandaag is het goed gegaan met de druk. Misschien dat daar nu nog wat meer druk bij komt, maar dat moeten we tegen die tijd zien. Het is nog drie weken”, aldus Pieterse, die van plan is om de wereldbekermanches in Benidorm (22 januari) en Besançon (29 januari) nog te rijden voorafgaande aan het WK.