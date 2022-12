Pieterse pakt zege in sneeuwcross: “Gelukkig kon ik meestal mijn kracht goed kwijt”

Puck Pieterse was deze zaterdag ongenaakbaar in de Wereldbeker Val di Sole. Op het sneeuwparcours begon ze al snel aan een solo, die ze succesvol afrondde. “Gelukkig ben ik niet te hard gevallen vandaag, er waren een paar punten die heel glad waren”, aldus Pieterse in het flashinterview.

“Ik denk dat iedereen vandaag fouten heeft gemaakt”, zei de 20-jarige renster. “Gelukkig kon ik op de meeste plekken in de ronde mijn kracht goed kwijt. Nadat ik meer rondes had gereden, had ik ook wat meer grip. Ik wist waar ik door kon rijden en waar niet. Maar een aantal bochten werden gladder, dat is zeker.”

Wereldbekerleidster Fem van Empel kwam in Val di Sole hard ten val, waarna ze op moest geven. Puck Pieterse sluipt daardoor dichterbij in het klassement. Heeft ze nog hoop dat ze de eindwinst kan pakken? “We zullen zien hoe de volgende wedstrijden gaan. Fem heeft natuurlijk nog een grote voorsprong, ze kan zelfs wat wedstrijden overslaan. Ik zie wel hoe het gaat. Als ik nog wat wedstrijden win, is er wellicht wat mogelijk. De tijd zal het leren.”