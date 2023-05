Pieterse klaar voor ontdekkingstocht op MTB: “Waar ik nu sta? Ik heb echt geen idee”

De beste mountainbikers van de wereld werken vandaag in het Tsjechische Nové Město de eerste manche van de UCI MTB World Series af. Bij de vrouwen is het uitkijken naar onder meer Pauline Ferrand-Prévot, Alessandra Keller, Anne Terpstra en Fem van Empel, maar ook Puck Pieterse. Voor de net 21-jarige alleskunner is het een grote ontdekkingstocht.

Pieterse is al een topper in het veldrijden en maakt ook op de weg een stormachtige ontwikkeling door, maar ze hoopt ook op de mountainbike mee te doen met de wereldtop. De Nederlandse heeft een Olympische droom en is dan ook bereid om concessies te doen. “Ik heb van de Spelen een groot doel gemaakt, dat geeft niet veel ruimte om op de weg te koersen”, laat ze weten in een interview met het Algemeen Dagblad.

”Ik rijd waarschijnlijk alle Wereldbekers, misschien zelfs ook die in Amerika. Plus het NK, EK en het WK.” Pieterse maakt zich dus op voor een drukke periode en een echte ontdekkingstocht. “Het is echt heel anders dan de weg. Er komt zoveel meer techniek bij kijken. Op de weg heb ik voordeel van het mountainbiken en ben ik een van de meest technische. Op de mountainbike ben ik nog altijd een van de minderen en zijn er vrouwen die harder naar beneden gaan.”

Lees ook: Puck Pieterse na imponerende Strade Bianche: “De weg kan nog eventjes wachten”

“Op de weg kun je nog veel winnen met slim rijden, niet gek doen en sparen. Bij het mountainbiken kom je altijd terecht op de plek waar je hoort. Daar gaat het niet om de slag missen, maar is het vanaf de start anderhalf uur volle bak. Twee jaar geleden heb ik al eens een wedstrijd gereden tussen de elite, maar waar ik nu sta? Ik heb echt geen idee. Dit wordt de eerste keer, dus ik moet ervaring opdoen en kijken waar ik terechtkom.”

Pieterse liet afgelopen vrijdag, met een zevende plaats in de Short track, zien dat ze ook op de mountainbike veel in haar mars heeft. Vandaag mag ze het laten zien in de cross country-wedstrijd. Wat hoopt ze te bereiken? “Top-8. De kwalificatie-eis voor de Spelen. Ik heb goed getraind, ben in vorm en als het in mijn koppie goed zit, moet er een mooie uitslag uit kunnen komen. Maar ik rijd hier zonder druk van buitenaf. Dat is wel anders dan in de cross.”