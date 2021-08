Pieters en Wild balen na koppelkoers: “Na de val liepen we achter de feiten aan”

Na een val zat er voor Amy Pieters en Kirsten Wild in de olympische koppelkoers van Tokio niet meer in dan een vierde plaats. Daarmee greep het Nederlandse koppel net naast de medailles. Logischerwijs baalden de wereldkampioenen van Pruszkow en Berlijn dan ook.

Het was Wild die in de eerste helft van de koers tegen het houtwerk ging. “We zaten er best goed in en volgens mij lagen we op dat moment nog best stabiel tweede achter de Engelsen. Die gaan altijd heel hard van start, terwijl vaak in de tweede helft tot ons recht komen. Nu kwamen we daar echter niet aan toe. Toen ik uit de koers viel, moest Amy een dubbele beurt doen. Dan herstelt zij niet, maar ik ook niet echt op de grond. Vanaf dat moment liepen we achter de feiten aan.”

Volgens de 38-jarige Nederlandse viel het met haar blessures wel mee. “Het was gewoon shit. Ik viel op mijn hoofd en mijn arm. Je schrikt gewoon dat je daar in een keer stilligt, dat is een beetje zonde.”

Dubbele beurt

Ook Pieters merkte op dat het Nederlandse koppel tot de val goed in de wedstrijd zat. “Het was best wel een chaos-moment. Ik hield in om toch nog af te lossen voor de sprintronde, maar toen viel Kirsten. Dan rijd je op een gaatje en moet je ook nog eens een dubbele beurt doen: dan lig je er gewoon uit, want het niveau is gewoon superhoog. We waren in vorm en het ging goed, maar we zeiden van tevoren ook: alles moet goed lopen. En vandaag was het gewoon net niet.”

Wild: “Ik vind het gewoon heel jammer. Het was echt een supergoede kans. We waren allebei supergoed in vorm. We waren nog nooit zo goed voorbereid geweest, en dan val je letterlijk uit de koers. Dat is gewoon heel erg jammer.”