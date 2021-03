Pieters: “Als je zo’n kans krijgt, wil je het ook graag afmaken”

Amy Pieters haalde in Nokere Koerse haar eerste zege van het seizoen binnen. Op de Nokereberg versloeg de renster van SD Worx Grace Brown en Lisa Klein, met wie ze op veertig kilometer was weggereden.

“Het was een lastige koers. Het was slecht weer en er stond veel wind. Als ploeg waren we heel sterk, we rijden tot nu toe eigenlijk alle wedstrijden heel goed. Als je de kans krijgt om voorop te zitten, dan wil je het ook gewoon graag afmaken en dat is gelukt”, vertelde Pieters naderhand. Op veertig kilometer van de streep, nog voor het ingaan van de drie plaatselijke ronden van twaalf kilometer, opende Brown de debatten, waarna de Nederlandse met Lisa Klein aansloot.

Terwijl het nog een lange weg naar de finish was, kreeg Pieters veel steun vanuit de ploegwagen. “Danny Stam, onze ploegleider bleef zeggen ‘rustig blijven, rustig blijven’ en dat hielp bij mij heel veel. Het was ook een heel lastige aankomst. Je denkt dat je er bijna bent, maar dan is-ie nog best wel ver. Maar het is gelukt.” Voor SD Worx was het al de vijfde zege van het seizoen, na successen in Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche en de Healthy Ageing Tour.