Amy Pieters slaat toe in Nokere Koerse

De vrouwen van SD Worx blijven winnen in 2021. Woensdag won Amy Pieters namens de ploeg Nokere Koerse. De Nederlandse bleef in een spurt vluchtgenoten Grace Brown en Lisa Klein voor.



De tweede editie van deze Belgische semiklassieker voor vrouwen leverde een gesloten wedstrijd op. Door de ongure weersomstandigheden bleef het peloton geruime tijd bij elkaar. Karlijn Swinkels probeerde het in het eerste wedstrijddeel nog even, maar de ruimte kreeg zij nooit.

Daardoor was het uitkijken naar aanvallen van anticiperende toppers in de laatste rondes. De eerste aanval bleek meteen ook de goede te zijn. Op veertig kilometer van de meet ging Brown er alleen vandoor. Binnen een aantal minuten kon zij rekenen op de steun van Klein en Pieters.

Het peloton brak achter Klein, Brown en Pieters in twee delen op. Het betekende dat de drie rensters vooraan niet zomaar de ruimte kregen. Het verschil bleef daarom schommelen rond de dertig seconden.

In de laatste ronde leken de kansen voor het leidende trio te slinken: plotseling was het gat nog maar twaalf seconden. Daarna viel het weer stil in het peloton. Klein, Brown en Pieters liepen weer uit en stevenden af op de finish op de Nokereberg.

De Nokereberg zou uiteindelijk ook de beslissing brengen. In een sprint trok Pieters de wedstrijd naar zich toe voor Brown en Klein. Lotte Kopecky won een aantal seconden later de sprint van het peloton.