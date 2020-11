Pieter Weening: “Ploegleider? Dat is wel iets wat ik zou willen proberen”

Ruim een week geleden werd bekend dat Pieter Weening een punt achter zijn profcarrière zette. Na zijn afscheid als renner ziet de Nederlandse klimmer zich in de toekomst als ploegleider wel terugkeren in de wielersport.

Bij de aankondiging van zijn afscheid kondigde Weening al aan dat hij op een dag hoopt terug te keren in de wielersport. “Ik hou van de sport en deze wereld, maar niet in de nabije toekomst. Na bijna twintig jaar onderweg te zijn geweest wil ik nu gewoon rusten en genieten van mijn leven thuis in Neerharen met mijn vrouw en onze twee kinderen. Ik heb wat gedachten en ideeën voor de toekomst, maar dit is niet het moment om aankondigingen te doen.”

In een interview met De Telegraaf laat de Nederlander opnieuw weten dat hij zichzelf wel weer iets in de wielersport ziet doen. “Er is niks concreets en ik moet niet speciaal iets doen nu, maar er komt op een gegeven moment vanzelf iets op mijn pad. Ploegleider? Dat is wel iets wat ik zou willen proberen. Ik weet dat het niet voor iedereen is weggelegd. En ook dan ben je veel van huis. Maar ik sta daar zeker voor open.”

Mentor bij Roompot

In zijn periode bij Roompot was Weening al een mentor voor de jongeren. “Daar heb ik eigenlijk het plezier in de sport teruggevonden”, kijkt hij nu terug. “Toen ik bij Roompot kwam, vond ik het mooi om deel uit te maken van dat nieuwe project. Je merkte meteen dat veel van die jonge gasten heel leergierig waren en dan is het leuk om je ervaring te delen. Een aantal zal er wel iets aan hebben gehad.”