Pieter Weening: “De Giro zo moeten verlaten doet pijn” donderdag 8 oktober 2020 om 08:37

Pieter Weening is zwaar teleurgesteld over zijn vroege exit in de Giro d’Italia. De 39-jarige Fries viel dinsdag tijdens de vierde etappe naar Villafranca Tirrena over een drinkbus. De ploeg haalde hem vanwege duizeligheid uit de wedstrijd. “Het spijt me dat ik het team moet verlaten.”

Na verschillende controles kreeg Weening groen licht om te starten in de vijfde etappe. Op dat moment had de ervaren Fries geen klachten. Dat veranderde echter al vroeg in de rit. “Naarmate de kilometers vorderden kreeg ik last van lichte duizeligheid”, zegt Weening in een bericht op de website van de ploeg.

“Ik ben toen naar de wedstrijdarts gereden, die een eerste controle deed. De duizeligheid verbeterde niet. Na een tweede gesprek kreeg ik te horen dat ik moest afstappen. Ik ga nu naar huis met de nodige spijtgevoelens, maar ook opgelucht dat de blessure geen blijvende gevolgen zal hebben.”

“De Giro zo moeten verlaten doet pijn. Ik had hoge verwachtingen voor deze koers. Dat allemaal te zien wegvagen voelt niet fijn.”

Weening was bezig aan zijn zesde Giro. In 2011 droeg hij na een ritzege vier dagen de roze leiderstrui.