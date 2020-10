Giro 2020: Trek-Segafredo haalt duizelige Pieter Weening uit koers woensdag 7 oktober 2020 om 13:13

Pieter Weening heeft de Giro d’Italia vroegtijdig moeten verlaten. De renner van Trek-Segafredo kon vandaag starten na een valpartij in de vierde etappe naar Villafranca Tirrena, maar klaagde tijdens de rit over duizeligheid en moest opgeven.

Trek-Segafredo besloot uiteindelijk om Weening uit koers te halen. Gisteren leek er nog weinig aan de hand met de ervaren Fries. Weening kwam gisteren weliswaar op ongelukkige wijze ten val in de Giro, maar zijn ploeg liet via social media weten dat de renner slechts last had van schaafwonden.

“Pieter Weening heeft schaafwonden overgehouden aan zijn crash, wat hij de komende dagen nog wel zal voelen. Hij zal woensdag wel gewoon kunnen starten, niks zal hem tegenhouden”, aldus Trek-Segafredo. Vandaag klaagde de trouwe knecht tijdens de vijfde etappe echter over duizeligheid.

Weening is de zesde uitvaller in de Ronde van Italië. Eerder moesten Miguel Ángel López, Luca Covili, Aleksandr Vlasov, Geraint Thomas en Luca Wackermann al de ronde verlaten. Door het uitvallen van Weening zijn er nog negen Nederlanders in koers.