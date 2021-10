‘Pieter Vanspeybrouck stopt en wordt ploegleider Intermarché-Wanty-Gobert’

Pieter Vanspeybrouck zet eerder dan verwacht een punt achter zijn carrière. De Oost-Vlaming had nog een contract bij Intermarché-Wanty-Gobert tot eind 2022, maar dat heeft hij ingeleverd. In plaats daarvan wordt Vanspeybrouck ploegleider bij het team, meldt Het Nieuwsblad.

Door deze beslissing komt er een einde aan de veertienjarige loopbaan van Vanspeybrouck. In 2008 debuteerde hij bij het toenmalige Chocolade Jacques-Topsport Vlaanderen, de ploeg die we nu kennen als Sport Vlaanderen-Baloise. Bij dat team reed hij tot en met 2016. Daarna stapte Vanspeybrouck over naar Wanty-Groupe Gobert, waar hij nu dus ook zijn loopbaan beëindigt.

Op het palmares van Vanspeybrouck staat een overwinning: in 2011 won hij namelijk de Sparkassen Münsterland Giro. Daarnaast reed hij een grote ronde. Dat was de Tour de France van 2017.