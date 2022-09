Pierre Rolland verlengt zijn contract bij B&B Hotels-KTM

Pierre Rolland plakt er nog een jaar aan vast. De inmiddels 35-jarige Fransman heeft zijn aflopende contract bij B&B Hotels-KTM namelijk verlengd tot eind 2023. De ervaren klimmer is momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen voor de Franse formatie.

Rolland, die zijn carrière in 2007 begon bij Crédit Agricole, is op zijn ‘oude dag’ nog altijd een belangrijke pion voor B&B Hotels-KTM. Zo verzekerde hij zich in het Critérium du Dauphiné van winst in het bergklassement. Verder werd hij in de Franse voorbereidingskoers op de Tour de France tweede in de rit naar Gap. In de Tour haalde Rolland door bronchitis niet zijn gebruikelijke niveau.

Sportief eerherstel

“Ik hoopte dit jaar in de Tour eigenlijk een gooi te doen naar de bergtrui en etappewinst, maar dat zat er niet in. Ik had misschien een andere beslissing genomen als het wel was gelukt, maar ik eindigde de Tour nu met behoorlijk wat frustratie. Ik wil nu vooral een goed najaar rijden en volgend jaar weer deelnemen aan de Tour”, laat Rolland weten in een perscommuniqué van zijn ploeg.

Rolland wist in zijn loopbaan al twee etappes in de Tour de France te winnen: in de editie van 2011 was hij de beste in de rit naar Alpe d’Huez, een jaar later won hij de Alpenrit naar La Toussuire. Ook won hij een etappe in de Giro d’Italia en was hij de beste in het Circuit de la Sarthe en de Vuelta a Castilla y Leon. Rolland boekte ook de nodige successen als klassementsrenner: zo werd hij twee keer tiende en achtste in de Tour en vierde in de Giro.