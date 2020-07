Pierre Latour en Romain Bardet delen kopmanschap in Tour zondag 5 juli 2020 om 11:00

AG2R La Mondiale maakte eind vorig jaar bekend dat Pierre Latour als rondekopman zal worden uitgespeeld in de Tour de France, maar dat was nog voor de uitbraak van het coronavirus. “Ik zal nu het kopmanschap delen met Romain Bardet”, zo vertelt Latour aan Le Sport Dauphinois.

Latour kreeg het kopmanschap van de ploeg toegewezen, aangezien Romain Bardet de voorkeur gaf aan de Giro d’Italia en de Vuelta a España. “Ik glimlachte slechts en zei oké”, vertelde de Fransman aan Cyclingnews. “Het is stoer dat de ploeg zoveel vertrouwen in me stelt. Ik wil er zo graag staan en het zo goed mogelijk doen.”

Door de coronacrisis moest de hele wielerkalender echter op de schop. AG2R La Mondiale besloot eerder al om Bardet alsnog mee te nemen naar de Tour. Dit betekent dat Latour in de Franse ronde het gezelschap zal krijgen van een tweede klassementsrenner. De 26-jarige Latour begint zijn seizoen met La Route d’Occitanie (1-4 augustus).

De klimmer zal in aanloop naar de Tour ook nog deelnemen aan de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (6 augustus), het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus) en de Franse kampioenschappen (van 20-23 augustus). Latour zal na de Ronde van Frankrijk sowieso aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik.