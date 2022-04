Piepjonge Miholjevic verrast met zege in Giro di Sicilia: “Keerpunt in mijn carrière”

Fran Miholjević heeft zich vandaag ongetwijfeld in de kijker gereden van heel wat WorldTeams. De nog altijd maar 19-jarige Kroaat boekte namelijk een knappe zege in de Giro di Sicilia. Miholjević bleef als vroege vluchter uit de greep van een eerste groep met daarin alle favorieten voor de eindzege.

Aan de streep vierde de zoon van ex-profwielrenner Vladimir Miholjević niet alleen de (voorlopig) grootste overwinning uit zijn carrière. De jonge renner nam tevens de leiderstrui over van Damiano Caruso. Na afloop was ritwinnaar Miholjević vanzelfsprekend dolgelukkig. “Ik kan het echt niet geloven. Ik wilde in de finale alles geven, ook voor onze sponsors. Ik train hard. Dat ik hier nu win, is een teken dat het zijn vruchten begint af te werpen.”

“Ik begon het pas te geloven in de laatste vijftig meter”

Miholjević besloot al vroeg in de etappe op avontuur te gaan en maakte aanvankelijk deel uit van een vroege vlucht van in totaal zes renners. In de finale, met nog iets meer dan tien kilometer te gaan, besloot de Kroaat zijn medevluchters overboord te gooien. De ontketende Miholjević verloor in de daaropvolgende kilometers nauwelijks tijd op het uitgedunde peloton, maar was er niet gerust in. “Ik begon het pas te geloven in de laatste vijftig meter.”

De coureur van het continentale Cycling Team Friuli ASD is zich wel degelijk bewust van zijn prestatie. “Dit komt echt als een verrassing, maar het is wel een keerpunt in mijn carrière. Dat ik nu ook de leiderstrui in mijn bezit heb, is mooi meegenomen. Ik ga er morgen alles aan doen om de trui te behouden, maar zal ook zeker niet balen als het niet lukt. Ik ben namelijk al erg trots op mijn prestaties in deze ronde.”