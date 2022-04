Vroege vluchter Fran Miholjevic soleert naar zege in Giro di Sicilia

Fran Miholjević is de verrassende winnaar van de derde etappe van de Giro di Sicilia. De pas 19-jarige Kroaat van Cycling Team Friuli ASD maakte deel uit van de vroege vlucht en wist in de finale, op een lastig parcours, uit de greep te blijven van een uitgedunde groep. Miholjević is, met nog één etappe te gaan, ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

In de tweede etappe wist Damiano Caruso twee andere oudgedienden, Vincenzo Nibali en Domenico Pozzovivo, te verslaan in de strijd om de ritzege. Zodoende bemachtigde de nummer twee van de afgelopen Giro d’Italia ook de leiderstrui. Met Caruso in de leiderstrui begon het peloton vandaag aan de derde en voorlaatste etappe van de Giro di Sicilia. Op dag drie kregen de coureurs geen extreme beklimmingen voorgeschoteld, maar het liep we de hele dag op en af. Ook de finale was niet van de poes en leek uitgetekend voor de sterkere puncheurs in deze ronde.

Zes renners in de aanval

De vlucht van de dag werd gevormd door zes renners. Fran Miholjević (Cycling Team Friuli ASD), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio ( Work Service Vitalcare Vega), Martin Svrček (Biesse-Carrera), Veljko Stojnić (Team Corratec) en Matteo Furlan (D’Amico-UM Tools) sloegen de handen ineen en kregen een voorsprong van om en nabij de vier minuten van het peloton. Furlan was met nog goed zeventig kilometer te gaan de eerste koploper die moest afhaken. Sterker, de 23-jarige Italiaan voelde zich onderweg blijkbaar niet al te best en besloot zelfs in de remmen te knijpen.

De vijf overgebleven koplopers bleven, ook zonder Furlan, goed samenwerken en zo bleef de voorsprong in de daaropvolgende kilometers schommelen rond de vier minuten. Door de strakke tegenwind lag het tempo niet al te hoog, waardoor de kilometers bijzonder traag wegtikten. In de grote groep besloten Bardiani-CSF Faizanè en Astana Qazaqstan een mannetje op kop te zetten, om zo de achtervolging van nieuw elan te voorzien. Dat was ook wel nodig, gezien de mooie voorsprong van de vijf vluchters. Met nog vijftien kilometer te gaan was het verschil nog altijd anderhalve minuut.

Piepjonge Miholjević gaat er alleen vandoor

Op ruim tien kilometer van de streep zag Miholjević zijn moment gekomen. De 19-jarige Kroaat wist met een goed getimede demarrage zijn medevluchters overboord te gooien en ging in z’n eentje op jacht naar de ritzege. Stojnić, Burchio en Iacchi moesten hun meerdere erkennen in Miholjević, Svrček was al eerder gelost en werd opgeslokt door het peloton. De groep was inmiddels al stevig uitgedund door het spel met de wind. Leider Caruso besloot zelfs even de boel op de kant te zetten, maar zijn poging werd al snel in de kiem gesmoord. Dit bleek echter wel de aanzet tot een serieuze versnelling in de groep der favorieten.

Een eerste groep van een 25-tal renners, met daarin onder meer Caruso, Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo en Louis Meintjes, wist zich af te scheiden. De mannen van de Italiaanse selectie besloten de koers in handen te nemen, gesterkt door de ritzeges van Matteo Malucelli en Caruso eerder deze week, en openden de jacht op de eenzame Miholjević. Laatstgenoemde was echter ontketend en de zoon van oud-profrenner Vladimir Miholjević wist zijn voorsprong met verve vast te houden in de laatste kilometers. De beloftevolle coureur had in de laatste kilometer alle tijd om zijn (voorlopig) grootste overwinning uit zijn loopbaan te vieren.

De voorsprong van de verbouwereerde Miholjević bedroeg aan de finish meer dan een halve minuut, waardoor hij zich ook de nieuwe leider mag noemen in de Giro di Sicilia. De Canadees Pier-André Coté won de sprint voor plek twee, voor Filippo Fiorelli. De grote vraag is of Miholjević vrijdag de leiderstrui kan behouden, aangezien de slotrit finisht op de flanken van de Etna. Het verschil met de nummer twee Damiano Caruso is slechts 18 seconden.