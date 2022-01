Tweede seizoenszege voor Pidcock: “Iserbyt zette mij echt onder druk”

Tom Pidcock kreeg zijn overwinning in de Wereldbeker van Hulst niet cadeau van Eli Iserbyt. De Brit reed halverwege de race weg, maar zijn Belgische concurrent volgde continu op vijf à zes seconden. “Hij zette mij echt onder druk. Ik mocht daardoor echt geen foutjes maken”, aldus Pidcock in het flashinterview.

“Ik voelde mij goed na de start en sloeg meteen een gat. Ik pakte een paar seconden, maar Eli hield de hele wedstrijd het verschil klein. Hij deed een goede inspanning. En in de laatste ronde kon ik ook niet meer naar mijn grote blad schakelen. Dat was niet een heel groot probleem, maar ik deed het wel iets rustiger aan in de afdalingen. Ik wilde namelijk ook niet de problemen krijgen die Wout had”, doelt Pidcock op de kettingproblemen die Van Aert kreeg in de eerste ronde.

Met het WK veldrijden aan de horizon lijkt een strijd tussen Pidcock en Iserbyt mogelijk, net zoals vandaag in Hulst. “Misschien wordt dit wel het duel”, denkt ook Pidcock. “Hij was echt sterk. Deze manier van koersen, man tegen man, is ook anders dan als je in de wielen kan rijden. Maar ik ben blij met dit resultaat. Nu rijd ik nog in Gullegem en Herentals, en dan ga ik op trainingskamp.”

Voor Pidcock was het zijn tweede overwinning van deze winter. Eerder won hij ook al de Wereldbeker in Rucphen.