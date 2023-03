Pidcock sterk omringd in Strade Bianche, Vlasov en Schelling bij BORA-hansgrohe

Tom Pidcock heeft een ijzersterke INEOS Grenadiers-ploeg rond zich in Strade Bianche. De Britse kopman heeft onder meer tweevoudig Strade-winnaar Michal Kwiatkowski, de Belg Laurens De Plus en klimmer Carlos Rodriguez aan zijn zijde.

Naast Kwiatkowski en De Plus zorgt ook Brandon Rivera voor ervaring in het zevental van INEOS Grenadiers. Pidcock (23 jaar), Rodriguez (22), Ben Tulett (21) en Magnus Sheffield (20) zorgen voor de talentvolle inbreng in de Toscaanse grindklassieker.

Pidcock staat voor de tweede keer aan de start van Strade Bianche. In 2021 debuteerde hij met een vijfde plaats in de straten van Siena.

Bij BORA-hansgrohe worden enkele klimmers en heuvelspecialisten naar Italië gestuurd. Aleksandr Vlasov en Sergio Higuita lijken als kopmannen uitgespeeld te worden. Ide Schelling zorgt voor de Nederlandse inbreng in de selectie. Lennard Kämna en Patrick Konrad moeten dit werk ook goed aankunnen.

