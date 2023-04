Pidcock stemt koers niet af op Pogacar, maar: “Je moet klaar zijn voor zijn aanval”

Video

Tadej Pogacar is de grote favoriet voor de Amstel Gold Race, maar Tom Pidcock wil zich niet fixeren op de Sloveen. De Brit is van plan om zijn eigen koers te rijden. Dat zei hij voor de start tegen Cycling Pro Net.

“Natuurlijk moet je klaar zijn voor de aanval van Tadej, want hij is degene die je niet moet laten gaan, die je geen gat moet gunnen”, begon Pidcock. “Maar je kunt niet je hele wedstrijd op één renner afstemmen. In deze wedstrijden zitten veel punten waar je van voren moet zitten als team, waar gekoerst wordt. Dat verandert niet.”

Hoe goed kent Pidcock de Amstel Gold Race? “Ik heb het volledige parcours slechts één keer gereden”, doelt de 23-jarige renner op de editie van vorig jaar. “Het is superzwaar, maar ik hou er erg van. Ik kijk er naar uit. Of de Strade Bianche (die Pidcock dit jaar won, red.) en de Amstel Gold Race tot de Monumenten gerekend zouden moeten worden? Ze hebben beide historie. Mijn inziens staan ze boven enkele Monumenten, maar dat is ook maar mijn mening. Je kunt niet alles als Monument gaan bestempelen.”

