Pidcock nog vijf jaar bij INEOS Grenadiers: “Met het doel om de Tour de France te winnen”

Tom Pidcock verlengde donderdag zijn contract bij INEOS Grenadiers tot het einde van 2027. Een van de pijlers in die jaren voor de 22-jarige Brit, is om te proberen de Tour de France te winnen. Dat vertelt de huidige wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen mountainbiken via een Zoom-meeting met de pers, waarbij WielerFlits aanwezig was.

“Natuurlijk, op een dag wil ik proberen om de Tour de France te winnen”, windt hij er geen doekjes omheen. “Dat heb ik duidelijk gemaakt tijdens de contractonderhandelingen. Wanneer ik daartoe een eerste poging zal doen, daar ben ik nog niet zeker van. Ik vind het daarnaast leuk dat de ploeg een aantal jonge gasten heeft gecontracteerd. We hebben nu een kern met talenten, waarmee we de volgende lichting van renners aan het bouwen zijn.”

Daarvan moet Pidcock straks een van de kopmannen zijn. “We creëren een beetje een eigen bubbel binnen INEOS Grenadiers. Het zou tof zijn om daar de leider van te zijn”, vertelt hij ietwat verlegen. “Ik denk dat we echt succesvol kunnen zijn. Neem Ben Turner en Magnus Sheffield. Zij laten nu al zien hoe goed ze zijn. In hun eerste klassiekers stonden ze er meteen. Ik vind het heel erg speciaal dat ik daar onderdeel van mag zijn, zelfs tot eind 2027.”

Eerste klassiekerdromen najagen

Ploegleider Servais Knaven ziet Pidcocks carrière rooskleurig tegemoet. “Hij heeft een groot potentieel, op ieder vlak. Hij kan goed klimmen, hij heeft een goede tijdrit, hij is snel. Tom zou het zeker goed kunnen doen in de grote rondes. We weten alleen nog niet wanneer, omdat we het nog nooit geprobeerd hebben. Het is moeilijk te voorspellen hoe hij met drie weken koers omgaat. Hoe hij gefocust blijft om in geen enkele rit tijd te verliezen.”

Knaven is bekend met de vermogensgegevens van de jonge Brit. Hij weet genoeg. “Gezien zijn fysiek, dan ziet dat er heel goed uit. Proberen een grote ronde te winnen is iets wat hij in de toekomst echt zou moeten proberen. Maar eerst zou ik zeggen: probeer een aantal eendagskoersen te winnen. Jaag die dromen na. En als de tijd rijp is, dan komen die grote rondes vanzelf wel. Tom is nog altijd maar 22 jaar, dat moeten we niet vergeten.”