Pidcock na eerste podiumplaats van het seizoen: “Begin me weer goed te voelen”

Tom Pidcock deed in zijn derde cross van het seizoen voor het eerst mee om de knikkers. De Brit besloot de Scheldecross zaterdag als derde. “Het seizoen begon slecht, maar gelukkig begin ik me weer goed te voelen.”

Derde eindigen achter Mathieu van der Poel en Eli Iserbyt is al een heel goede prestatie, maar Pidcock denkt dat het nog beter kan. “Ik heb nog een weg te gaan naar mijn topvorm”, vertelt hij aan WielerFlits. “Maar het is in ieder geval weer mooi om van voren te koersen. Het is leuker om naar de cross te komen als je weet dat je van voren gaat meedoen.”

“Ik had vandaag niet de beste start. Ik verloor een aantal plaatsen, maar achteraf bleek het nog wel prima te zijn. Ik wist snel de aansluiting te maken bij de achtervolgers, maar heb lange tijd vandaag alleen gereden.”

Zondag neemt Pidcock zijn goede benen en goede moraal mee naar Gavere, waar hij denkt nog beter te kunnen. “Dat parcours ligt me meer. Het zand van vandaag beheers ik nog niet heel goed, dus hopelijk gaat het morgen nog beter. Als ik goede benen heb, ga ik weer van voren rijden”, eindigt hij.