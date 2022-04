Pidcock met twijfels aan de start van Amstel Gold Race: “Ben deze week ziek geweest”

Tom Pidcock is op papier een van de grote favorieten voor de zege in de Amstel Gold Race, maar de Brit kende geen ideale voorbereiding op de Limburgse klassieker. “Ik ben deze week ziek geweest. Het is zeer frustrerend”, vertelde hij voor de start aan L1.

Pidcock kwam vorig jaar, na een veelbesproken en controversiële sprint, maar enkele millimeters tekort voor de zege. Dan moet het dit jaar maar gebeuren, maar de Brit staat niet in zijn beste vorm aan de start. “Ik kreeg deze week af te rekenen met ziekte. Het is echt frustrerend. Ik sta echter wel aan het vertrek van deze koers en ga mijn best doen.”

De 22-jarige Pidcock, de regerende wereldkampioen veldrijden en olympisch kampioen op de mountainbike, hoopt alsnog een belangrijke rol te vertolken. “Ik hou namelijk van deze wedstrijd. Het parcours is dit jaar ook wat veranderd”, doelt de Brit op de gewijzigde aanloop naar de Gulperberg. “Dat is kortom een nieuwe ervaring.”

Dylan van Baarle, Laurens De Plus, Michał Kwiatkowski, Luke Rowe, Magnus Sheffield en Ben Turner komen vandaag ook in actie namens INEOS Grenadiers.