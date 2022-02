Pidcock en Hayter voeren selectie INEOS Grenadiers aan voor Omloop Het Nieuwsblad

INEOS Grenadiers heeft zijn huiswerk ingeleverd voor Omloop Het Nieuwsblad. De namen van Tom Pidcock en Ethan Hayter springen meteen in het oog. De twee Britten stonden vorig jaar ook al aan de start van de Vlaamse klassieker.

Pidcock reed in de weken voor Omloop Het Nieuwsblad met de Volta ao Algarve één voorbereidingskoers. De kersverse wereldkampioen in het veld wist zich in de eerste bergetappe naar Fóia goed te handhaven, maar liet verder geen onuitwisbare indruk achter in de Portugese rittenkoers. In de slotrit naar de Alto do Malhão besloot hij uiteindelijk in de remmen te knijpen. De vraag is of Pidcock komende zaterdag wel een hoofdrol kan vertolken over de Vlaamse wegen.

Binnen het kamp van INEOS Grenadiers mogen we ook het nodige verwachten van Ethan Hayter. De 23-jarige alleskunner reed, net als Pidcock, de Volta ao Algarve. Hayter liet zich wel nadrukkelijk zien in de Portugese wielerronde en eindigde na vijf dagen koers als vierde in de algemene rangschikking. Met zijn snelle sprint is Hayter een gevaarlijke klant en de jonge Brit kan wellicht gokken op een sprint.

De Britse sterrenformatie rekent zaterdag ook op de explosieve Ecuadoraan Jhonatan Narváez, vorig jaar nog een smaakmaker in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Britse wegkampioen Ben Swift, de Australische hardrijder Cameron Wurf, de talentvolle Brit Ben Turner en de Amerikaan Magnus Sheffield. Die laatste liet in de voorbije Ruta del Sol, met ritwinst in Otura, al zien over bijzonder veel klasse te beschikken.

INEOS GRENADIERS voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022