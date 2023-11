vrijdag 24 november 2023 om 10:12

Pidcock en De Plus testen alvast de gravelwegen van Tourrit rond Troyes

De maand november wordt door steeds meer ploegen gebruikt om alvast verkenningen te doen voor het seizoen 2024. Jumbo-Visma verkende al wat Vlaamse klassiekers en bij INEOS Grenadiers focussen ze zich nu al op de Tour de France 2024. Dat laten Laurens De Plus en Tom Pidcock zien op sociale media.

De Plus laat op X (voorheen Twitter) namelijk zien dat hij samen met zijn Britse ploegmaat alvast de veelbesproken etappe naar Troyes heeft verkend. De rit is veelbesproken omdat er veel gravelstroken opgenomen zijn in de route. De Tour zoekt in de negende etappe de witte grindpaden op van de Côte des Bar, een heuvelachtig champagnegebied. Het gaat om veertien gravelstroken, goed voor 32 kilometer aan onverharde wegen.

Na de presentatie van het Tour de France-parcours waren er vanuit het peloton veel verschillende kritieken op de gravelrit. Ploegbazen Richard Plugge (volgend jaar Visma | Lease a Bike) en Patrick Lefevere (Soudal Quick-Step) waren erg kritisch, net als Remco Evenepoel himself. Dit ter de parcoursbouwer juist hoopt op een strijd tussen topfavorieten als Tadej Pogačar en Evenepoel.