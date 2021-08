Pidcock duikt toch later het veld in: Brit slaat Amerikaanse WB-manches over

Tom Pidcock wilde aanvankelijk na het WK wielrennen op de weg in Leuven meteen de switch maken naar het veldrijden om zo deel te nemen aan de eerste wereldbekermanches in Amerika, maar de Brit zal toch pas later het veld induiken.

De renner van INEOS Grenadiers keek op de tweede rustdag van de Vuelta a España, tijdens een online persmoment, alvast vooruit naar de komende maanden. Aanvankelijk was het idee om na het WK wielrennen gelijk over te schakelen naar de cross, maar inmiddels zijn de plannen gewijzigd. Pidcock heeft namelijk al het hele seizoen last van zijn knie.

Zeurende kniepijn

“Het is nu eerst zaak om mijn knie in orde te krijgen. Ik heb last van tendinitis, iets wat al het hele seizoen voor een zeurende pijn zorgt. Op het WK in Leuven ga ik nog alles geven voor het best mogelijke resultaat, maar daarna wil ik mijn knie laten herstellen om dit euvel te verhelpen.” Pidcock past dus voor de Amerikaanse WB-manches in Waterloo, Fayetteville en Iowa (10, 13 en 17 oktober).

De 22-jarige alleskunner verwacht pas in december zijn rentree te maken in het veld. Pidcock hoopt dan nog op tijd in topvorm te raken voor de wereldkampioenschappen veldrijden in Fayetteville. De mannen strijden daar op 30 januari 2022 om de wereldtitel.