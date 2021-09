Pidcock deed een jasje uit op en na de Spelen: “Tom is niet in topvorm voor het WK”

Tom Pidcock is een van de kopmannen van Groot-Brittanië op het WK wielrennen 2021 in Vlaanderen. In normale doen is het Britse supertalent een kandidaat voor de regenboogtrui, maar na een lange crosswinter, dito voorjaar en zijn gouden olympische mountainbike-wedstrijd, lijkt de koek op bij Pidcock. “Dat hebben we in de Vuelta a España kunnen zien”, zegt bondscoach Matt Brammeier tegen Cyclingnews.

“Tom isn’t on top of his game“, gaat de Ier verder. Hij gelooft niet dat de Britten gebaat zijn bij een tactiek met slechts één kopman – normaal gesproken dus Pidcock. “In de Vuelta had hij een paar goede dagen, maar het is nu ook niet zo dat je naar het WK toe kan gaan en dat je kunt stellen dat hij kan winnen met de vorm en conditie die hij nu heeft. Je weet het alleen nooit met hem, maar naast Tom hebben we ook een goede groep.”

Zo vindt bijvoorbeeld ook man in vorm Ethan Hayter een parcours op zijn maat. “Ethan is in de vorm van zijn leven”, vindt Brammeier. “Maar ook Jake Stewart en Fred Wright doen het goed, eigenlijk iedereen in onze selectie wel. Luke Rowe en Ben Swift werken goede trainingen af en Mark Cavendish’ vorm stijgt ook weer. We hebben een goede groep voor het WK-parcours. We zullen onze kaarten spelen en dan kijken wat dat oplevert.”

‘Cav gaat niet mee om te winnen, maar om te vechten’

Cavendish is er voor het eerst sinds 2016 bij, het jaar waarin hij genoegen moest nemen met zilver achter Peter Sagan. Brammeier verwacht niet dat hij een nieuwe kans op de titel krijgt, tien jaar na zijn eerste regenboogtrui. “Dat is onrealistisch op een parcours als dit, we krijgen hier geen massasprint”, vindt de Ier. “Maar als het aankomt om het vechten voor een positie, is Mark een van de besten ter wereld. Hij kan de jongens op het goede moment, op de goede plek afzetten.”

Brammeier roemt ook de ervaring van de 36-jarige Cavendish, zeker in de jonge selectie die is samengesteld. “Natuurlijk is Tom onze beste renner”, geeft de bondscoach toe. “Hij won de Brabantse Pijl op een vrijwel identiek parcours. Maar iedereen krijgt een vrije rol, we gaan niet iedereen opofferen voor hem. Fysiek en mentaal hebben de Olympische Spelen zijn tol geëist. We bellen en berichten dagelijks, maar we denken niet dat hij de vorm heeft, nail his hat to the wall en kan zeggen dat hij wint.”