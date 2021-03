Pidcock, Bernal en Kwiatkowski met INEOS Grenadiers in Strade Bianche

INEOS Grenadiers heeft de selectie voor Strade Bianche bekendgemaakt. De Britse formatie kan met toptalent Tom Pidcock, voormalig Tourwinnaar Egan Bernal en tweevoudig winnaar Michal Kwiatkowski meerdere troeven uitspelen. Kwiatkowski is fit genoeg om te starten nadat hij woensdag hard viel in Trofeo Laigueglia.

Bernal, die in diezelfde Trofeo Laigueglia als tweede eindigde achter Bauke Mollema, gaat voor de eerste keer van start in de Italiaanse grindklassieker. Datzelfde geldt voor Pidcock. De jonge Brit wordt vanwege zijn ervaring als veldrijder en klimvermogen geschaard tussen de favorieten voor de zege. Volgens zijn coach Kurt Bogaert ‘zou een podiumplaats kunnen’.

Michal Kwiatkowski weet op zijn beurt hoe het is om Strade Bianche te winnen. De Pool was in 2014 en 2017 de beste in Siena. Daarnaast werd de allrounder een keer twaalfde (2020), twintigste (2016) en dertigste (2018) in de Toscaanse klassieker. De selectie van INEOS Grenadiers bestaat verder uit Pavel Sivakov, Leonardo Basso, Owain Doull en Salvatore Puccio.

Aanvankelijk stond ook Gianni Moscon op de planning om in Strade Bianche te starten, maar hij ontbreekt. De Italiaan kwam zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne ten val en moest daardoor ook de Trofeo Laigueglia laten schieten.

Selectie INEOS Grenadiers voor Strade Bianche 2021 (6 maart)

Leonardo Basso

Egan Bernal

Owain Doull

Michal Kwiatkowski

Tom Pidcock

Salvatore Puccio

Pavel Sivakov

Grenadiers on gravel! Meet our lineup for Saturday's #StradeBianche Where does Strade rank in your favourite one-day Classics? pic.twitter.com/l3hYvy2wmB — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 4, 2021