Bagioli en Kwiatkowski komen lelijk ten val in Trofeo Laigueglia

Voor Andrea Bagioli, zondag nog winnaar van de Drôme Classic, en Michał Kwiatkowski kwam de Trofeo Laigueglia vroegtijdig ten einde. Beide renners, die op voorhand tot de kanshebbers waren gerekend, kwamen lelijk ten val en moesten opgeven.

Bagioli zette zondag de Drôme Classic achter zijn naam, nadat hij op de laatste klim van de dag alleen was weggereden. Voor de Trofeo Laigueglia werd de beloftevolle Italiaan van Deceuninck-Quick-Step daarom als een van de grootste kanshebbers gezien, maar hij moest echter de koers voortijdig verlaten na een val. Daarbij liep hij een wond in zijn gezicht op. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is nog niet bekend.

Ook Kwiatkowski werden kansen toegedicht na zijn tweede plaats in het eindklassement van de Ster van Bessèges. Maar op dezelfde plek als Bagioli ging ook de wereldkampioen van 2014 neer. Via social media liet de renner van INEOS Grenadiers weten dat hij bij zijn val schaafwonden heeft opgelopen. “Hopelijk heb ik niets gebroken.”

Unfortunately I crashed in #TrofeoLaigueglia. Some bruises, hopefully nothing broken. @INEOSGrenadiers — Michał Kwiatkowski (@kwiato) March 3, 2021