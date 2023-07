Philipsen over niet fitte Van der Poel: “Niet ideaal, maar ook geen drama”

Voor Jasper Philipsen was het ook afzien op weg naar Issoire, maar de groenetruidrager wist de etappe wel zonder problemen uit te rijden. Na afloop keek hij met Sporza terug op een bloedhete dag in het zadel. “Het was een van de lastigste dagen in deze Tour.”

De tiende etappe zal bij veel renners in de kleren kruipen. In de eerste uren werd er op het scherpst van de snede gekoerst, en spatte het peloton volledig uiteen. Grote namen als David Gaudu, Romain Bardet en Mathieu van der Poel moesten al vroeg passen, net als Wout van Aert. “Een van de lastigste dagen in de Tour”, vat Philipsen het samen. “Ik hoop niet dat er nog meer van zulke dagen komen.”

“Er werd vandaag echt heel lang gekoerst. Op een gegeven moment was het peloton volledig uiteen geslagen. Ik zat wel lang in een goede groep, dat was wel mooi. Het was op zich nog wel een vrij comfortabele dag, maar het was wel lastig. Het was verder een goede dag voor de ploeg, al hadden we niemand mee in de ontsnapping. Maar er komen nog kansen.”

Over verkoudheid van MVDP: “Zijn stem was wel bijna volledig weg”

Philipsen kwam uiteindelijk als 102e over de streep, in het bijzijn van ploeggenoten Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel. Die laatste kampt met een verkoudheid en kende een slechte nacht. Hoe ging het in de koers met MVDP? “Ik lig met hem op de kamer. Hij moest de voorbije nacht wel veel hoesten en zijn stem was tijdens de rit bijna volledig weg. Het is niet ideaal, maar het is nu ook geen drama”, aldus Philipsen.

Voor de 25-jarige Belg was het vandaag een kwestie van overleven, maar morgen volgt er wellicht opnieuw een sprintkans in finishplaats Moulins. “Vandaag hebben alle renners afgezien. Niemand zal morgen meer met frisse benen aan de start staan, maar woensdag is er weer een mooie kans.”