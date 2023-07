Philipsen looft Van der Poel na tweede ritzege: “Ben naar de zege gegidst”

Jasper Philipsen had na zijn tweede ritzege in deze Tour de France mooie woorden over voor zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel, die de Belg op 800 meter van de streep opnieuw naar het front bracht. “Hij heeft een geweldige lead-out gedaan en me naar de zege gegidst”, aldus Philipsen.

Philipsen bleef op het autocircuit in Nogaro Caleb Ewan net voor. Dat het de sprinter van Alpecin-Deceuninck dinsdag opnieuw zou lukken om te winnen, was Philipsen zelf tijdens de laatste kilometers niet helemaal zeker van. “Het was een hectische finale. In de laatste kilometers hoorde ik veel crashes om me heen en ik verloor mijn team.”

“Gelukkig vond ik Mathieu alsnog in de laatste rechte lijn. Daardoor kon ik uiteindelijk toch nog aan sprinten toekomen. De kramp schoot tijdens de sprint echt in mijn benen en Caleb kon nog heel dicht komen.”

Groen verdedigen

Nu Philipsen zijn tweede ritzege op zak heeft, is hij ook meteen de nieuwe drager van de groene trui. Of hij die gaat verdedigen? “Ja, natuurlijk. Maar er is nog een lange weg te gaan. We zijn pas vier dagen onderweg.”

Tot slot wilde de Belg nog zeggen: “Ik hoop dat iedereen oké is na al die valpartijen. Ik vond het een mooie finale, maar de laatste kilometers bleken toch listiger dan gedacht.”