Philipsen had werk Van der Poel graag afgemaakt: “Was ook een goede kans voor hem”

Jasper Philipsen leek onverslaanbaar in de Tour de France 2023. Tot vandaag. In Limoges legde de sprinter van Alpecin-Deceuninck het af tegen Mads Pedersen. “Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar was vandaag gewoon niet sterk genoeg om Mads te kloppen”, zei hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Philipsen, die sprak van een ‘mooie sprint’, had al rekening gehouden met Pedersen. “Ik weet dat hij enorm sterk is op dit soort finishes. Ik probeerde wel en ik denk dat alles heel goed liep, maar op het eind had ik niet de benen.”

Het kwam voor Philipsen ook niet als een verrassing dat het een zware rit was. “We wisten wel dat het zwaar ging zijn. In principe kan ik dit redelijk goed, maar Mads kan dit enorm goed. Dat hebben we in het verleden al gezien. Hij heeft die power voor een lange tijd. Het is zeker een verdiende winnaar.”

Mathieu van der Poel

Net als de vorige sprints, kreeg Philipsen weer een lead-out van Mathieu van der Poel. “Deze aankomst ligt Mathieu ook heel goed, maar we hebben dan de keuze gemaakt om de lead-out te behouden, ook in functie van de punten voor het puntenklassement. Het is een beetje jammer voor hem, want het was ook wel een goede kans voor hem. Daarom had ik het graag afgemaakt. Maar ja, we hebben die keuze gemaakt, en kunnen onszelf denk ik niets verwijten.”