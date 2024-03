woensdag 20 maart 2024 om 17:36

Philipsen de snelste in De Panne ondanks aanraking met Merlier: “Kon op tijd benen stilhouden”

Jasper Philipsen wist woensdag de Classic Brugge-De Panne te winnen, maar het had weinig gescheeld of er was een zware valpartij gebeurd in volle finale. “Danny van Poppel reed op kop en ik wilde er links voorbij, maar daar kwam ik nog in aanraking met Tim Merlier. Dat was jammer, maar gelukkig konden we nog een goede sprint rijden”, vertelde Philipsen, die zich na de bijna-val de snelste toonde.

Milaan-San Remo winnen en vier dagen later ook de Classic Brugge-De Panne. “Dit is misschien wel mijn beste vorm”, lacht Philipsen. “Alles moet dan meezitten, maar ik ben blij dat het vandaag opnieuw gelukt is. Het was goed ploegwerk, want iedereen was fris in de finale. Soms is het dan een loterij, maar gelukkig is het gelukt samen met de ploeg.”

Philipsen zat bij het begin van de slotkilometer nog slecht geplaatst, maar door Ramon Sinkeldam en zijn eigen plaatsing schoof hij toch nog op. “Ik kon posities goedmaken en zat bij Merlier in het wiel. Dat is bijna het beste wiel dat je kan hebben. Van Poppel reed daarna op kop en ik wilde er links voorbij, maar daar kwam ik nog in aanraking met Tim Merlier. Dat was jammer, maar gelukkig konden we nog een goede sprint rijden.”

“Ik zag ruimte op links, maar kon niet inschatten wat Van Poppel ging doen. Ik kon gelukkig op tijd mijn benen stilhouden voordat er iets gebeurde. Daarom ben ik blij dat we een mooie sprint konden rijden”, aldus de kopman van Alpecin-Deceuninck. “In zo’n sprint moet je je hoofd koel houden en juiste beslissing maken. Als je fris bent, gaat dat beter.”

“Ik hoop dit voorjaar nog een mooie zege te behalen, want er komen alleen nog maar belangrijke wedstrijden aan. Het is al een groot succes, dus alles wat er nog bij komt is een kers op de taart”, vertelt Philipsen. “Zaterdag had ik mijn beste benen ooit, maar hier hoef je niet 110% te zijn om te winnen. Je hebt ook geluk en goede benen nodig.”