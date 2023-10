maandag 9 oktober 2023 om 16:14

Philipsen boekt bijzondere zege: “Bol reed een sterke sprint, maar ik had nog extra power”

Voor Jasper Philipsen was zijn zege in de tweede etappe van de Ronde van Turkije niet zomaar een overwinning. De Belgische sprinter boekte dinsdag zijn zeventiende zege van het seizoen, komt daarmee op gelijke hoogte met Tadej Pogacar en mag zich nu (mede-)zegekoning noemen van 2023.

Maandag won Philipsen nog met ogenschijnlijk gemak de openingsetappe van de Ronde van Turkije, vandaag moest hij alles uit de kast halen om Cees Bol te kloppen. Die laatste koos voor een lange sprint en pakte meteen een paar meters. “Cees reed een sterke sprint, maar het was nog ver naar de finish. Ik wist dat er een versnelling zou komen, maar niet dat het zó snel zou gaan.”

“Toen de finish in zicht kwam, voelde ik dat ik nog extra power in de benen had. Het is altijd mooi om zo te winnen, en ik ben blij dat ik Cees nog kon kloppen. Het was een bijzonder zware finish en voor mij echt op de limiet. Al doet alles aan het einde van het seizoen meer pijn”, zo vertelde de ritwinnaar na afloop in het flashinterview.

17-17: Op gelijke hoogte met Pogacar

Met zijn zeventiende seizoenszege komt Philipsen nu dus op gelijke hoogte met Tadej Pogacar. De Sloveen reed afgelopen zaterdag met de Ronde van Lombardije echter al zijn laatste wedstrijd van het seizoen, terwijl Philipsen nog zes etappes zal betwisten in de Ronde van Turkije. De rappe man krijgt wellicht nog meerdere kansen op dagsucces, en kan met andere woorden nog de onbetwiste zegekoning worden van 2023.