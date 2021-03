Philipsen blij met tweede plek: “Dit is sowieso een opsteker”

Jasper Philipsen was in 2018 derde bij zijn eerste deelname aan de OxyClean Classic Brugge-De Panne, toen nog de Driedaagse Brugge-De Panne. Nu stond de jonge Belg van Alpecin-Fenix een treetje hoger op het podium. Achter Sam Bennett werd hij tweede.

Philipsen koos in de eindsprint het wiel van Bennett. “Hij had duidelijk nog de sterkste ploeg op het eind. Ik denk dat dát het ideale wiel was om in te zitten. Toen voelde ik dat ik iets teveel in de wind moest rijden, dus toen heb ik gewoon aangezet. Het was wind mee, dus wie weet kon ik ze nog verrassen. Op het einde voelde ik de benen wel leeglopen. Zei Bennett dat het wind op kop was? Oei, dan is een van ons twee fout”, lachte de jonge Belg. “Normaal gezien was het altijd meewind, maar misschien was de wind een beetje gedraaid.”

Het was de hele dag opletten, vertelde hij verder. “Er waren heel veel hindernissen op de weg. Het peloton was redelijk nerveus omdat er in deze streek altijd wel kans is op waaiervorming, maar ik denk dat vandaag wel redelijk duidelijk was dat het een massasprint werd. Ik denk dat ik gewoon tevreden mag zijn dat ik weer meedoe. Dit is sowieso een opsteker en ik denk dat ik gewoon blij mag zijn hiermee. Hopelijk kan ik in de komende koersen nog een stapje hoger zetten.” Komende weken rijdt hij ook Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs nog.