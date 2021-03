Philippe Gilbert: “Ook zonder Milaan-San Remo op mijn palmares is mijn carrière geslaagd”

Interview

Een realistische Philippe Gilbert op de digitale persconferentie, gisteravond. “Het blijft een droom om dat vijfde monument te winnen. Maar Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe zijn zaterdag de topfavorieten in Milaan-San Remo. Lukt het mij niet, gaat het leven gewoon door. Mijn carrière zal daarom niet minder geslaagd zijn.”

Philippe Gilbert topt alvast twee lijstjes vóór de start van de Primavera: met zijn 38 jaar en 256 dagen is hij de oudste renner op de deelnemerslijst. Van het hele startveld is hij ook diegene met de meeste deelnames achter zijn naam. 16 om precies te zijn, waarvan hij al twee keer op het podium eindigde. Zowel in 2008 als in 2011 finishte hij als derde.

De in Monaco wonende Waal is in zijn carrière een paar keer als favoriet van start gegaan in Milaan. Dat is dit jaar absoluut niet het geval. “Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe steken er bovenuit”, weet ook Gilbert. “Maar er staan nog renners aan de start die ambitieus zijn. In Milaan-San Remo zijn het niet altijd de favorieten die winnen. Deze wedstrijd heeft al dikwijls verrassingen opgeleverd, dus wil ik niemand uitsluiten.”

Nog mooie koersen

“Zelf ben ik er ook al een paar keer dichtbij geweest. Ik ga zaterdag opnieuw mijn uiterste best doen. We zien wel waar we uitkomen op de Via Roma. Natuurlijk zou ik dit monument nog graag aan mijn erelijst toevoegen. Maar als het niet lukt, zal mijn carrière niet minder geslaagd zijn. Het leven gaat gewoon door. Dan kijken we vooruit naar de rest van de mooie koersen die dit jaar nog op het programma staan.”

Over zijn vormpeil heeft de kopman van Lotto Soudal geen klagen. “Door mijn knieblessure vatte ik het seizoen met een klein hartje aan. Tijdens het trainingskamp in januari had ik mijn twijfels, maar ik heb ondertussen grote vorderingen gemaakt. Ik ben blij dat ik nu al zo competitief ben. Ook in Parijs-Nice heb ik stappen gezet, ook al zie je dat niet aan de resultaten. Maar ik heb goed gewerkt.”

Cipressa

In de aanloop naar Omloop Het Nieuwsblad voorspelde Gilbert een sprint met een grote groep. Een juiste gok, bleek achteraf. Dus werd Gilbert ook gepolst naar zijn pronostiek voor Milaan-San Remo. “Veel moeilijker”, lacht hij. “Ik heb woensdag de finale nog een keertje verkend. De wind blies in het voordeel. Als dat zaterdag ook zo is, wordt het een snelle koers. Waar de koers openbreekt? Ik verwacht dat er dit jaar op de Cipressa wordt aangevallen… “

Gilbert kan oudste winnaar Milaan-San Remo worden Philippe Gilbert is zaterdag exact 38 jaar en 258 dagen. Daarmee zou hij de oudste winnaar ooit worden. Momenteel is Andrie Tchmil nog steeds de oudste winnaar van de Primavera. Oudste winnaars:

1. Andrei Tchmil (1999): 36 jaar en 57 dagen

2. Hennie Kuiper (1985): 36 jaar en 41 dagen

3. Sean Kelly (1992): 35 jaar en 301 dagen