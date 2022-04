Philippe Gilbert met rugnummer 1 van start in Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert zal vandaag met het rugnummer 1 te zien zijn in Parijs-Roubaix. De renner van Lotto Soudal is bezig aan zijn laatste seizoen als profrenner. In 2019 won Gilbert de Hel van het Noorden door Duitser Nils Politt te kloppen in een sprint met twee.

“Wat een eer om van start te gaan in Parijs-Roubaix met het rugnummer 1. Ik ben met mijn gedachten bij Sonny Colbrelli die de laatste winnaar is”, aldus de Waal op zijn Twitter. De 39-jarige renner is zelf de laatste winnaar van de laatste voorjaarseditie van Parijs-Roubaix.

De renner van Lotto Soudal komt jammer genoeg aan de start met ademhalingsproblemen. “Omdat we geen keuze hebben. Er is binnen de ploeg veel druk om te rijden. De ploeg zit in een grote stresssituatie rond de punten. Er is geen visie meer op lange termijn. We leven van week tot week, bijna van dag tot dag. Je zou kunnen zeggen dat stoppen en de tijd nemen om te herstellen de betere optie is, maar ondertussen leven we op hoop. Al zullen we misschien over een maand moeten zeggen dat het een vergissing was”, zei hij onlangs.

