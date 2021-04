Philippe Gilbert hervat in Waalse Pijl: “Ik wil me amuseren, koersen zonder druk”

Interview

Na een korte competitiestop hervat Philippe Gilbert woensdag in de Waalse Pijl. Zonder veel ambitie, vertelt de 38-jarige Monegask tijdens een virtuele persconferentie. “Al moeten we proberen anticiperen. Zonder uitgesproken topfavoriet is er misschien een kans dat er iets minder controle richting de voet van de Muur van Hoei zal zijn.”

Het is tien jaar geleden dat Philippe Gilbert de Waalse Pijl op zijn naam schreef. In het shirt van Omega Pharma-Lotto walste hij in het wonderjaar 2011 van de ene overwinning naar de andere. “Mooie souvenir”, noemt Gilbert het. “Het waren toen tien heel speciale dagen, met winst in zowel Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. Er is sindsdien niemand meer in geslaagd dat over te doen.”

“Maar absoluut niet te vergelijken met de situatie waarin ik morgen aan de start sta. Al ben ik blij dat ik er weer bij ben. Ik ben gisteren in Nice met veel goesting op het vliegtuig gestapt.” Goed drie weken geleden besliste Gilbert een tijdelijke break in te lassen. “De juiste keuze”, is hij overtuigd. “Ik kon niet mee met de besten, haalde mijn gewenste niveau niet. Misschien had ik top-25 gereden in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik koers om te winnen. Vandaar de keuze.”

Crash tijdens training

“Na mijn knieblessure van vorig jaar had ik amper rust genomen. Zes maanden heb ik keihard gewerkt om terug te komen en dat heeft zijn tol geëist. Fysiek en mentaal. Nu voel ik me er opnieuw klaar voor.” Al geeft Gilbert aan niet te weten wat zijn huidige conditie waard is. Mede door een val op training werd hij de voorbije week toch weer wat afgeremd.

“Het was in de buurt van Nice dat ik aan 45 kilometer per uur compleet onverwacht onderuit ging. Ik maakte een sliding van tien, twaalf meter op mijn linkerzijde en ik heb daar best wat huid achtergelaten. Het gevolg is dat ik de laatste week wel lange duurtrainingen kon afwerken, maar voorzichtig was in het opbouwen van de nodige intensiteit. Ik tast dus redelijk in het duister. Maar ik wil me amuseren. Koersen zonder druk. Komt daar uiteindelijk een mooi resultaat uit, zoveel te beter.”

40 seconden aan de voet van de Muur

Volgens Philippe Gilbert is er morgen niemand die er echt bovenuit steekt. “Dus zou het toch eens een open koers kunnen worden, met iets minder controle. De laatste jaren is dat amper nog gebeurd. In 2018 een keer, herinner ik me. Maar Schachmann strandde in het zicht van de streep. Het is echt verdomd moeilijk om voorop te blijven, hé. Als je aan de voet van de Muur van Hoei geen veertig seconden heb, mag je het vergeten.”

Gilbert wilde na de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik de Vierdaagse van Duinkerke rijden, maar die is intussen geannuleerd. “Tot juni is er niet zo veel. De Tro-Bro Léon, maar dat is nog een paar weken weg. Het wordt een ‘light’ programma. Daarom ben ik alvast blij dat ik hier van start kan. Mijn eerstvolgend grote doel is toch de Tour de France, maar dat geldt niet voor mij alleen.”

Had an unwanted encounter with the asphalt on training… Not the best preparation for @flechewallonne and @LiegeBastogneL, but fortunately nothing too serious. A little road rash isn’t going to stop me! 💪 pic.twitter.com/3Q8ltKr4v2 — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) April 20, 2021